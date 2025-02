Transmissão do 'Roda Viva' com Riedel será nesta segunda-feira (17)

Diante do debate sobre o fim do PSDB, partido do governador Eduardo Riedel, o chefe do Executivo estadual, será o entrevistado do Programa Roda Viva desta segunda-feira (17), às 21h (horário local). Com apresentação de Vera Magalhães, a exibição será pela TV Cultura, no site da emissora, app Cultura Play, além de YouTube, X, Tik Tok e Facebook. O JD1 fará a retransmissão pelo portal.

Participam da bancada de entrevistadores Stéfanie Rigamonti, repórter do Painel S.A. e da Folha de S. Paulo, Diego Sarza, apresentador do Canal Uol, Cassiano Ribeiro, diretor de redação da revista Globo Rural, Marcella Lourenzetto, repórter da rádio CBN, e Joelmir Tavares, repórter do Valor Econômico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também