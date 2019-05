Três deputados de MS votam a favor do Coaf, na Economia

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Os deputados federais por Mato Grosso do Sul Bia Cavassa (PSDB), Beto Pereira (PSDB) e Vander Loubet (PT) votaram a favor do retorno do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ao Ministério da Economia.

Por 228 votos contra e 210 a favor e quatro abstenções a volta do Coaf para o Ministério da Economia foi provado no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, na quarta-feira (22).

O órgão de inteligência financeira e combate à lavagem de dinheiro tinha sido “entregue” para a pasta do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Já, os parlamentares Dagoberto Nogueira (PDT), Rose Modesto (PSDB), Fábio Trad (PSD), Dr. Luiz Ovando (PSL) e Loester Trutis (PSL) votam “sim”, para que o Coaf permanecesse com Moro.

A volta do Coaf para a pasta da economia foi votada em um destaque apresentado ao relatório do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) sobre a medida provisória 870, que trata da reforma administrativa.

Em pedido de deputados governistas, aprovado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a votação sobre o destino do Coaf foi nominal.

