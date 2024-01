TSE quer regulamentar o uso de IA durante as eleições de 2024

O Tribunal Superior Eleitoral publicou, nesta quinta-feira (4), uma minuta de resolução para as eleições de 2024, onde aponta os impactos das tecnologias digitas no processo eleitoral e fala sobre regulamentação do uso de inteligência artificial (IA) no pleito deste ano.

A proposta, que tem como objetivo coibir, impedir e dificultar a disseminação de fake news criadas por meio dessa tecnologia, será discutida em audiências públicas, que foram marcadas para os dias 23, 24 e 25 deste mês.

Durante as audiências, pessoas físicas, instituições públicas e privadas, os Tribunais Regionais Eleitorais e as associações profissionais e acadêmicas poderão apresentar propostas sob a lei.

Um dos pontos defendidos pela proposta do Tribunal é que as redes sociais, por meio da adoção de medidas de segurança, impeçam a circulação de conteúdo ilegal, além de material eleitoral criado, ou modificado, por IA.

