Venda da Unidade de Fertilizantes de Três Lagoas será assinado este mês

Processo de venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), de Três Lagoas-MS será assinado este mês conforme afirmou nesta terça-feira (13) o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, à senadora Simone Tebet (MSDB-MS) em audiência pública na Comissão de Infraestrutura.

Conforme Castello Branco, o protocolo de intenções com a empresa russa Acron, maior produtora de fertilizantes do mundo, será assinado até o final do mês de agosto. Simone comentou com Castello sobre a importância da retomada da fábrica não só para Três Lagoas, como para a região Centro-Oeste e o agronegócio brasileiro.

A UFN3 tornará o País autossuficiente na produção de fertilizantes. Além disso, vai gerar milhares de empregos durante a finalização da obra. Quando a fábrica entrar em operação, há estimativas de criação de até 10 mil empregos diretos e indiretos. “As obras serão retomadas e haverá geração de emprego e renda para a região”, disse Simone.

Está previsto para o primeiro semestre do próximo ano o reinício das obras. A fábrica estava mais de 80% concluída quando a obra foi interrompida, em dezembro de 2014. Estima-se que as operações da fábrica iniciem em 2024.

A Acron produz e comercializa fertilizantes em mais de 60 países. Está negociando a prorrogação dos incentivos fiscais como governo do Estado e fechou acordo com a Bolívia para o fornecimento de gás.

A venda da UFN3 para o conglomerado europeu tornou-se possível após a autorização do STF, em junho deste ano, para que a venda de subsidiárias de empresas públicas ou sociedades de economia mista pudesse ocorrer sem autorização do Congresso ou licitação.

