Vereador Carlão enaltece gestão do prefeito Marquinhos Trad

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande desta terça-feira (19), usou a tribuna para enaltecer as obras que estão sendo executas na gestão do prefeito Marquinhos Trad com o auxílio do governador Reinaldo Azambuja.

Carlão ressaltou que vive na Capital desde a década de 1980, morador da região Norte, saída de Cuiabá e que recentemente tem presenciado a realização de sonhos de mais de 30 anos da população campo-grandense.

Para Carlão, é necessário ressaltar que esses resultados estão saindo do papel graças a união de esforços em favor da cidade.

Segundo ele, já viveu muitas das dificuldades enfrentadas pela cidade, das gestões do Levy Dias pra cá e muitas estão sendo superadas, mas ainda há muito que se fazer. Principalmente na região da Vila Nasser e na Nova Campo Grande.

‘’É preciso a união do Poder Público pelo bem da cidade, o governador tem exercido papel importante assim como a Câmara, votando os projetos de interesse da população e é inegável que estamos vendo sonhos serem realizados’’, afirma Carlão.

