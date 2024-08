Vereador pede moção de pesar pela morte de motociclista morta na 14 de Julho

O vereador Betinho (Republicanos) apresentou um requerimento, durante sessão nesta quinta-feira (29) na Câmara dos Vereadores, de monção de pesar pela morte da motociclista Letícia Machado, de 19 anos, morta na manhã de domingo (25), após ser atropelada por uma BMW no cruzamento das ruas 14 de Julho com Marechal Rondon.

“Que sua memória seja honrada, e que seus familiares e amigos encontrem conforto neste momento de dor”, disse o vereador em seu pedido.

A moção agora deve seguir para aprovação pela Câmara dos Vereadores da Capital.

Your browser does not support HTML5 video.

Relembre o caso

A motociclista Letícia Machado, de 19 anos, morreu na manhã de domingo após ser atropelada, no cruzamento das ruas 14 de Julho com Marechal Rondon, no centro da Capital, por uma BMW que seguia em alta velocidade.

Com a força do impacto, a mulher foi arremessada e caiu inconsciente. Unidades de resgate foram acionadas para o atendimento médico, contudo, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

A BMW era pilotada por Lucca Assis Mandetta, sobrinho do ex-ministro de Saúde, Henrique Mandetta. Ele foi intimado a fazer o teste do bafômetro, no entanto, foi orientado por um advogado a não realizar o teste.

Em sua versão para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o jovem afirmou que respeitou a sinalização do semáforo e que não teria visto Letícia e a sua motocicleta, somente percebendo a sua presença no momento da colisão.

A versão, no entanto, é contestada pela defesa de Letícia, que afirmou que testemunhas relataram que o motorista furou o sinal vermelho.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também