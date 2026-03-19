Vereadores analisam projetos sobre prevenÃ§Ã£o a acidentes com ciclistas e saÃºde

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande discutem e votam, na sessão ordinária desta quinta-feira (19), dois projetos de lei que tratam de mobilidade urbana e saúde pública. A sessão começa às 9 horas.

Em primeira discussão, está pautado o Projeto de Lei 11.952/25, que institui a Semana Municipal de Conscientização e Prevenção de Sinistros contra o Ciclista na Capital. As ações devem ocorrer anualmente na semana que inclui o dia 10 de março, em referência ao Dia Municipal de Conscientização e Proteção ao Ciclista, com realização de campanhas educativas, audiências públicas, palestras e instalação de sinalizações. A proposta é do vereador Jean Ferreira.

Já em segunda discussão, será votado o Projeto de Lei 12.084/25, substitutivo ao Projeto de Lei 11.990/25, que cria o Programa Clínica da Família Itinerante em Campo Grande. De autoria do vereador Fábio Rocha, a iniciativa prevê atendimento básico de saúde, ações preventivas e orientações médico-sanitárias à população.

Durante a Palavra Livre, o presidente da União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul, Daniel Junior, fará uso da tribuna para falar sobre o congresso que será realizado pela entidade. O convite foi feito pelo vereador Junior Coringa.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente ou pelas transmissões ao vivo na TV Câmara, canal 7.3, e no YouTube da Casa de Leis .

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