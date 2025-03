Vereadores aprovam convocaÃ§Ã£o da CCR e ANTT para cobrar investimentos na BR-163

Da Redação, com Câmara Municipal

Vereadores de Campo Grande aprovaram requerimento convocando a CCR MS Vias e a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) para esclarecimentos sobre a atuação da concessionária na cidade, cobrando urgência nos investimentos no trecho da BR-163, na entrada do Jardim Noroeste, na Capital. O documento foi apresentado pelo vereador Professor Riverton e aprovado por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira (11).

O requerimento ressalta que “a atuação da CCR MS Vias impacta diretamente o município, seja em relação à infraestrutura viária, ao trânsito, à segurança, ao meio ambiente ou ao desenvolvimento econômico. Portanto, é de interesse do município que a Câmara Municipal possa fiscalizar a concessionária e obter informações sobre suas atividades”. O documento menciona ainda a “ocorrência de diversos acidentes nos km 483 e 484, e a necessidade de garantir a segurança dos usuários da rodovia”.

O vereador ressaltou que cabe à Câmara Municipal discutir e buscar providências para o assunto. “Todos fomos eleitos por pessoas e ali existem pessoas no Município de Campo Grande. É responsabilidade nossa sim. Ali vidas se foram, foram sete mortes e mais de 300 acidentes”, afirmou o vereador Professor Riverton. Ele ressaltou ainda que a ANTT também está omissa. O vereador ressaltou ainda o envolvimento de deputados federais, senadores e deputados estaduais no debate.

Com a convocação, os vereadores esperam obter informações detalhadas sobre a atuação da concessionária no município, esclarecer dúvidas e apresentar as demandas da população em relação à segurança viária e à qualidade dos serviços prestados.

Na última sexta-feira (7), a falta de segurança na rodovia, no acesso ao Jardim Noroeste, foi tema de Audiência Pública na Câmara Municipal. Representantes da CCR, concessionária responsável pela BR-163, e da ANTT, responsável pela fiscalização da empresa, foram convidados para o debate, porém, não participaram. A CCR limitou-se a enviar documentos informando sobre algumas medidas que serão adotadas, sem, no entanto, apresentar detalhes das intervenções.

A Audiência reuniu moradores da região, deputados federais, representantes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e prefeitura. Conforme dados da PRF, de 2022 a 2025, foram mais de 15 mortes na BR-163, no trecho entre a saída para Três Lagoas à saída para Jaraguari. No dia 27 de janeiro, o motociclista Roger de Almeida Barbosa, 33 anos, morreu em acidente na entrada do bairro Noroeste, o que causou indignação. Todos comprometeram-se a um esforço conjunto para buscar mais segurança na BR-163.

