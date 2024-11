Vereadores aprovam pareceres do TCE às contas da Prefeitura

Brenda Leitte, com Câmara Municipal

Na manhã desta quinta-feira (28), os vereadores de Campo Grande aprovaram, em duas sessões consecutivas, os pareceres do TCE/MS (Tribunal de Contas do Estado) sobre as contas de Governo da Prefeitura Municipal de Campo Grande relativas aos anos de 2021 e 2022.

A primeira votação, realizada durante a sessão ordinária, foi para o Projeto de Decreto Legislativo nº 2.891/24, que aprova o parecer prévio do TCE às contas da Prefeitura de 2021. A proposta, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, recebeu aprovação da maioria dos parlamentares.

Logo após, os vereadores abriram a 2ª Sessão Extraordinária para dar continuidade à análise do Projeto de Decreto Legislativo nº 2.892/24, que trata da aprovação do parecer prévio do TCE às contas de 2022. Assim como o primeiro projeto, o parecer foi aprovado.

