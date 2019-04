Vereadores do PSDB apoiam Sérgio de Paula para presidir partido em MS

Vereadores tucanos da capital se reuniram na manhã de quinta-feira (25) na presidência da Câmara Municipal de Campo Grande com o secretário Especial de Articulação Política, Sérgio de Paula, que vai encabeçar chapa única na eleição interna para presidente do Diretório Estadual do PSDB. A reunião contou com a presença dos vereadores professor João Rocha, André Salineiro, Delegado Wellington, Dr. Livio e João César Mattogrosso, que anunciaram apoio ao secretário.

Na reunião, Sérgio de Paula destacou a busca por consenso na chapa para presidente regional do PSDB, a qual deve ser ratificada em Convenção Estadual, marcada para o dia 4 de maio, das 8h às 11h, na sede do partido.

“Sérgio de Paula é uma liderança importante do nosso partido, com mais de 20 anos de história no PSDB, então nada mais natural do que sua indicação à presidência estadual. Tenho plena certeza que ele fará um ótimo trabalho e conduzirá o partido a novos rumos”, reforçou o presidente da Câmara, vereador prof. João Rocha.

Para Sérgio de Paula a cidade tem uma representatividade boa para o partido, “Campo Grande possui 33% do eleitorado de Mato Grosso do Sul, por isso é muito importante contar com os vereadores. Fiquei muito satisfeito com a reunião e sou muito grato ao apoio dos vereadores da bancada do PSDB, que se colocaram à disposição”.

O presidente municipal do PSDB, vereador João César Mattogrosso, também ofereceu apoio à candidatura.

Serviço – A Convenção Estadual do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) será realizada na sede do partido, na Avenida Ministro João Arinos, n° 156, Bairro Chácara Cachoeira.

