Sérgio de Paula presidirá PSDB

O ex-secretário da Casa Civil de Reinaldo Azambuja, Sérgio de Paula, foi anunciado nesta segunda-feira (22) como único candidato para disputar a presidência estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

De Paula foi o "nome de consenso" no partido para que a sigla não se divida entre Beto Pereira e Rose Modesto, que sinalizaram disputa pela presidência.

Durante o anúncio feito há pouco, no diretório estadual, tanto Beto quanto Rose foram unânimes em dizer que não queriam divisão no PSDB. "Atitude madura, que precisamos tomar diante de qualquer interesse particular", disse Beto. "De Paula é uma pessoa com história dentro do partido e saberá direcionar no melhor caminho", destacou Rose.

Sérgio de Paula, que está no PSDB há cerca de 20 anos, disse que uma das prioridades é se reunir com os diretórios municipais de olho em 2020. "Não é o presidente que toca o partido, são as lideranças, os militantes", afirmou.

Sobre o apoio do partido a reeleição do prefeito Marquinhos Trad, De Paula foi enfático em afirmar que a palavra do governador será respeitada. "Sou amigo pessoal do prefeito e a decisão do partido vai respeitar a liderança maior, o governador", disse. Reinaldo disse em entrevista ao JD1 Notícias que tem um "compromisso pessoal" com a reeleição de Marquinhos.

A eleição para a presidência do PSDB será no próximo dia 4 de maio.

Deixe seu Comentário

Leia Também