João César Mattogrosso permanece à frente do PSDB municipal

O vereador João César Mattogrosso que está a frente do Diretório Municipal do PSDB em Campo Grande, ficará mais dois anos como presidente. A decisão foi oficializada em votação dos tucanos na sede do partido neste domingo (14). O vereador deve alinhar com integrantes os próximos passos para definição das estratégias e planejamento para eleições municipais.

Em conversa com o JD1 Notícias, o parlamentar pontuou como positiva a atuação de dois anos, ele comentou que a casa foi organizada, e houve a regularização de dívidas. “Nós também unificamos a sede municipal com a estadual para diminuição de gastos, trazendo uma melhor organização e gestão”.

De acordo com João César, um dos objetivos é planejar e definir estratégias para eleições municipais que ocorrem o ano que vem. Ele salientou que a meta é manter mais parlamentares da sigla na Câmara Municipal, montando uma chapa forte, com nomes com potencial de chegar ao pleito, mantendo a maior bancada com um número cinco a sete vereadores.

O PSDB vai buscar nomes que estejam a disposição dentre os tucanos, e posteriormente abrirá convites para colegas políticos de outros partidos e até mesmo mantendo diálogo para novas lideranças que queiram fazer parte e filiar-se.

Em relação ao apoio a reeleição do prefeito Marquinhos Trad (PSD), João César Mattogrosso afirmou que o partido é grato ao gestor. “O Marquinhos Trad foi fundamental na reeleição do nosso governador, e isso com certeza vai pesar muito na decisão do PSDB, a tendência é acompanhar o prefeito, mas não podemos cravar isso, com tanto tempo de antecedência”, ponderou.

Questionado sobre o futuro da presidência do diretório estadual, o parlamentar foi neutro e disse que as vontades são legítimas, e tanto a deputada federal Rose Modesto, quanto o colega também federal Beto Pereira, tem condições e competência para a gestão. No entanto, explicou que existe uma tradição do presidente assumir dois mandados em diretórios (seria o caso de Beto). Para ele, o partido que está em tratativas irá sentar e tomar uma decisão boa para o coletivo, não importando questões pessoais.

“Eu não acredito em disputa, é natural que um partido grande, tenha nomes em potencial para tocar. O que for melhor para o PSDB, com certeza será decidido de forma consensual”, finalizou o parlamentar.

Deixe seu Comentário

Leia Também