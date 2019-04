Marquinhos vai novamente a Brasília em busca de recursos

O prefeito Marquinhos Trad voltará para a capital federal na quinta-feira (11), desta vez para conseguir recursos para a Saúde. Ao JD1 Notícias, o prefeito informou que tem reunião marcada com o ministro Mandetta.

“Vou conversar com o ministro, em busca de aporte a mais para a Saúde de Campo Grande”, disse durante o lançamento da Copa Campo Grande de Futebol Amador, na terça-feira (9).

Na oportunidade, Marquinhos falou sobre os problemas enfrentados na Santa Casa da capital por falta de recursos e disse que os repasses do município estão em dia. “Nós campo-grandense estamos pagando, mas a maioria das pessoas vem do interior do estado, seis em cada dez pacientes são de outros municípios, enquanto não tivermos hospitais no interior, qualquer torção no tornozelo, eles vão correr para cá”, concluiu o gestor.

