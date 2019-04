Reinaldo e Marquinhos lançam Copa de Futebol Amador

O governador Reinaldo Azambuja e o prefeito Marquinhos Trad lançaram na terça-feira (9), a Copa Campo Grande de Futebol Amador em solenidade em uma casa de eventos – Golden Class –, da capital.

A Copa é resultado de mais uma parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura da capital, em que a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) contribuiu com R$ 35 mil do Fundo de Investimento Esportivo (FIE).

O governador comentou sobre os investimentos no esporte da capital. “Temos que fomentar o futebol amador começando pelas bases e assim surgirão os grandes nomes e também os admiradores da modalidade. Além da parceria já firmada vamos investir mais R$ 25 mil em equipamentos esportivos para ser distribuído entre as equipes”, afirmou.

Marquinhos destacou a importância de investir no evento. “Estamos hoje lançando uma copa de futebol amador e isso é muito importante, aprendemos desde cedo as regras e é o que vamos levar para essa competição, seriedade com o regulamento e diversão em campo”, disse.

Explicando sobre a competição, o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, apresentou os campos e as equipe de cada região. “Serão 110 equipes masculinas e femininas e as competições acontecerão por região, onde o sistema será mata-mata, com eliminatória simples. Para a equipe ser campeã ela poderá perder no máximo uma partida e já nas finais. Uma competição emocionante”, afirmou.

Solidariedade

Recebendo simbolicamente três toneladas de alimentos doados pelos atletas que participarão da copa, a primeira-dama, e presidente do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) Tatiana Trad agradeceu ao empenho de todos. “Todos nós podemos fazer um pouco pelo próximo e estamos muito felizes com a ajuda da comunidade esportiva”, disse.

A copa

A Copa Campo Grande de Futebol Amador conta com 120 times masculino e feminino divididos em sete grupos por região (Centro, Segredo, Prosa, Anhandui, Imbirussu, Lagoa e Bandeira).

A abertura será no próximo dia 27 no campo de futebol do bairro Estrela do Sul, com as partidas envolvendo as equipes da região do Segredo. A final será no dia 26 de agosto, aniversário de Campo Grande.

Posteriormente, será realizada disputa entre os campeões das sete regiões, com a final prevista para 11 de outubro, data da criação do estado de Mato Grosso do Sul.

