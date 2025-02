Vereadores e bancada federal se reúnem para definir parcerias nesta segunda (10)

Os vereadores recebem nesta segunda-feira (10), na Câmara Municipal de Campo Grande, ls parlamentares da bancada federal para alinhar a participação nas definições sobre emendas federais, destinando recursos para investimentos na Capital.

Várias reuniões foram promovidas pelo presidente da Câmara, vereador Papy, com os demais parlamentares para discutir o assunto, que será de benefício para a Capital para melhor aplicação e fiscalização desses recursos.

Nas últimas semanas, os vereadores já receberam a senadora Soraya Thronicke, coordenadora da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina e o senador Nelsinho Trad. Também estiveram na Câmara, a deputada federal Camila Jara, os deputados federais Vander Loubet, Beto Pereira, Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira. Essas definições, já adiantadas em reuniões, serão alinhadas no encontro com a participação de toda a Bancada Federal na segunda-feira.

