Vereadores Juari e Vilassanti quase "saem no braço" em jantar

Após um desentendimento durante uma confraternização na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) na noite de quinta-feira (4), os vereadores Alírio Villasanti (União) e Professor Juari (PSDB) participarão de uma reunião de conciliação.

Ao JD1, Juari explicou que toda a confusão começou após ele publicar um vídeo, sem conhecimento que era em resposta à Villasanti, criticando uma proposta feita por seu colega de Câmara.

“Houve um desentendimento meu e dele, ele se alterou, ficou bravo, por que ele prometeu sindicato para o processo seletivo, e a legislação não permite, então eu fiz um vídeo, não sabia que era ele”, esclareceu.

Logo após a resposta de Juari à proposta, Villasanti se dirigiu até um encontro de ex-prefeitos na Assomasul, onde confrontou o professor sobre o que foi dito no vídeo em questão.

“Ele foi na Assomasul ontem, que estavam amigos, alguns vereadores, e ele chegou bravo, xingando, exaltado, mas não mexeu com arma alguma, não houve agressão física, verbal sim”

Apesar da confusão, Juari afirmou que se reunirá na Câmara com Villasanti para apaziguar o ânimo entre os dois.

“Vamos resolver aqui dentro de Casa [Câmara Municipal] mesmo, vamos fazer uma reunião, conversar, ouvir, ele deve fazer algum tipo de retratação e vida que segue. Não vou fazer B.O., não vou fazer pedido de cassação à princípio, mas vai depender do comportamento dele”, explicou.

Questionado pelo JD1 sobre a situação, Alírio Villasanti reafirmou que tudo não se passou de uma discordância de posicionamento político.

“É divergência política, é normal aqui no nosso meio, até aqui no plenário essa divergência existe, as vezes um pouco mais acirrada ou não, é normal”, explicou sobre o desentendimento.

O vereador ainda explica que “é um vídeo muito duro” feito contra ele, mas que apesar disso, “é vida que segue”, e confirma que uma reunião de conciliação ocorrerá, porém, não confirmou uma data exata.

