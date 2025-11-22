Menu
VÍDEO: Bolsonaro confessa que usou ferro quente para romper tornozeleira

Esse foi um dos motivos que levaram a PF pedir a prisão do ex-presidente

22 novembro 2025 - 17h31Luiz Vinicius
Tornozeleira foi violadaTornozeleira foi violada   (Divulgação/STF)

O ex-presidente Jair Bolsonaro confessou que usou um ferro quente para tentar romper a tornozeleira eletrônica, ainda durante a sexta-feira, dia 21. Esse foi um dos motivos que levaram a Polícia Federal a pedir a prisão.

A situação foi divulgada neste sábado, onde o relatório apontava que o equipamento "possuía sinais claros e importantes de avaria", além de "marcas de queimadura em toda sua circunferência, no local do encaixe/fechamento do case".

Segundo o G1, a Secretaria de Administração Penitenciária anexou ao relatório um vídeo, onde o próprio ex-presidente confessa ter utilizado o ferro de solda.

O alarme da tornozeleira disparou às 0h07. Imediatamente, a equipe que faz a segurança de Bolsonaro foi acionada pela Secretaria de Administração Penitenciária do governo do Distrito Federal, responsável pelo aparelho. A escolta, então, confirmou a violação e fez a troca à 1h09.

Por volta de 2h, Moraes determinou que o ex-presidente, que estava em prisão domiciliar, fosse levado preso preventivamente para uma cela na Superintendência da PF.

 

