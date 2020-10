Vídeo: Kemp surta, grita com candidata e depois lamenta ter “excedido”

Nesta quarta-feira (28), um vídeo, aparentemente gravado às escondidas, circulou nas redes sociais onde mostra o deputado estadual e candidato a prefeito de Campo Grande, Pedro Kemp, do PT, numa calorosa discussão no comitê da candidata à vereadora, do mesmo partido, Karla Cânepa.

No vídeo, Kemp aparece exaltado, gritando e se levantando contra a candidata enquanto diz “estou por aqui com você”, por diversas vezes. Segundo o irmão de Karla, Thiago Cânepa, o deputado invadiu o escritório juntamente com seus assessores. “Ele exigiu e tentou forçá-la a excluir do grupo de whatsapp dos candidatos a vereadores do partido dos trabalhadores as informações divulgada pela transparência do TSE com os valores do fundo partidário, algo em torno de 500 mil reais, que favorecem apenas 8 dos 43 candidatos a vereadores do PT em Campo Grande/MS.”, escreveu em seu Facebook.

Pedro Kemp, também divulgou uma nota na sua rede social, em que afirma que essas atitudes não condizem com a maneira dele de ser. “Reconheço que me exaltei e subi o tom além do que devia. Peço desculpas a todas. Lamento ter me excedido e os fatos serão esclarecidos”, afirmou.

