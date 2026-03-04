Menu
Política

VÍDEO: 'MS não tem espaço para esquerda', diz Flávio Bolsonaro em encontro com Riedel

O governador do estado e o lider estadual do PL, Reinaldo Azambuja, se encontraram com o pré-candidato a presidência nesta quarta-feira (4)

04 março 2026 - 17h28Brenda Assis     atualizado em 04/03/2026 às 17h30

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participou nesta quarta-feira (4) de um encontro político com lideranças do PL no Rio de Janeiro. A reunião contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro, do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto e do presidente estadual, Reinaldo Azambuja.

Durante o encontro, Flávio Bolsonaro destacou a articulação política do grupo e elogiou a atuação de Riedel à frente do estado. Em vídeo publicado nas redes sociais do governador, o senador afirmou confiar nas lideranças locais e na unidade do partido em Mato Grosso do Sul.

“Tenho certeza que no Mato Grosso do Sul essa unidade está mantida. Eu confio muito nos quadros, no governador, que faz um trabalho excepcional”, disse.

O parlamentar também mencionou a estratégia nacional da sigla e afirmou que o estado terá papel importante no cenário político. “Estamos muito confiantes que o Mato Grosso do Sul vai ser um estado que vai nos ajudar muito na reconstrução e na retomada do nosso Brasil”, declarou.

Flávio Bolsonaro ainda ressaltou a união do grupo e fez críticas à esquerda. “Vamos estar aqui juntos, unidos, porque o Mato Grosso do Sul não tem espaço para a esquerda”, afirmou.

A reunião ocorre em meio às articulações políticas do PL para os próximos movimentos no cenário nacional.

 

