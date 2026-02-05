Zé Teixeira apresenta pedidos por melhorias no campo e energia no interior

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou indicações voltadas à agricultura familiar e à energia elétrica durante a primeira sessão ordinária de 2026, realizada nesta quarta-feira (4).

Para Angélica, o parlamentar encaminhou pedidos ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos. As solicitações incluem a aquisição de um guincho agrícola com capacidade para duas toneladas e uma roçadeira para a Associação do Assentamento Angélica, ligada ao Centro de Capacitação e Pesquisa Carlos Lamarca (Cepacal). Os equipamentos devem atender cerca de 120 famílias que atuam principalmente na bovinocultura leiteira e na produção de mandioca.

Ainda no município, Zé Teixeira apresentou demanda da Associação dos Agricultores Familiares e Pequenos Agricultores (Agran), a pedido do diretor-presidente Lindomar Perez de Lima. O pedido prevê a compra de um guincho agrícola de duas toneladas, com rodas, para auxiliar os mandiocultores no abastecimento das plantadeiras e na redução de custos durante a safra.

Em outra frente, o deputado solicitou providências à concessionária Energisa sobre falhas no fornecimento de energia em Laguna Carapã. A cobrança atende a pedido da vereadora Mari Pezzarico e trata da manutenção das redes de alta tensão de 22 kV e 34,5 kV. As quedas frequentes têm afetado produtores de leite, sistemas de irrigação, armazenamento de grãos e serviços essenciais à população urbana e rural.

Ao comentar as indicações, o deputado afirmou. “O fortalecimento da agricultura familiar e a garantia de serviços básicos, como a energia elétrica, são essenciais para que o desenvolvimento chegue ao interior do Estado”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também