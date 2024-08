JD1TV: Osteopata pediátrico destaca importância do tratamento precoce para problemas infantis

O Dr. Plácido Menezes recebeu o Dr. Sérgio Germinari no último Saúde e Bem-Estar do mês de agosto. O tema da vez foram soluções para problemas infantis, como dores e desconfortos. Visto que o convidado é osteopata pediátrico.

Segundo Dr. Sérgio, muitos problemas que aparecem nas pessoas quando elas são adolescentes, adultos e até idosos, são resultado de algo que aconteceu ainda quando eram bebês. Por isso, ele ressaltou a importância do tratamento ainda na primeira fase da vida.

Com o tratamento adequado, o problema pode não aparecer nas próximas fases, e se dar sinais, pode ser em uma intensidade menor.

Assista:

