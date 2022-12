Abrindo o ano, carreta do Hospital de Amor estaciona no Shopping Bosque dos Ipês

Iniciando o ano de 2023, a carreta do Hospital de Amor já tem seu endereço definido para o primeiro mês do ano. Shopping Bosque dos Ipês receberá novamente a unidade móvel de saúde para dar continuidade ao serviço iniciado no mês de outubro, momento em que foram realizados agendamentos de exames de mamografia gratuitos para mulheres de Campo Grande e região.

Agora em janeiro, a equipe retorna ao local nos dias 02 e 03 para realizar os exames pré-agendados. Foram disponibilizadas 50 vagas para os respectivos dias.

Serão atendidas as pessoas que tiverem realizado o agendamento prévio, porém há a possibilidade de atendimento para quem não conseguiu realizar o cadastro em outubro. Para isso, é necessário ir até o local portando a documentação necessária: CPF, RG, cartão do SUS e comprovante de residência. As vagas são limitadas e serão atendidas mulheres de 40 a 69 anos.

A carreta estará estacionada no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, ao lado do Vitinho Park, no dia 02/01, das 8h às 16h30, e em 03/01, das 13h às 16h30.

Serviço

Carreta do Hospital do Amor - atendimento de exames de mamografia gratuitas (pré-agendados ou não)

quando: 02/01, das 8h às 16h30, e 03/01, das 13h às 16h30.

local: estacionamento A do Shopping Bosque dos Ipês, Av. Cônsul Assaf Trad, 4796.

