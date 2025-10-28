Menu
Menu Busca terça, 28 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Ação inédita atende alunos com dificuldades de visão no São Julião

Os estudantes terão os óculos confeccionados e receberão diretamente nas escolas, previamente mapeadas antes do mutirão realizado no último fim de semana

28 outubro 2025 - 09h24Vinícius Santos
Criança recebe atendimento - Criança recebe atendimento -   (Foto: Ascom Ver. Dr.Lívio)

Uma ação inédita de saúde ocular atendeu 124 alunos da rede pública municipal de educação de Campo Grande no último final de semana. O mutirão aconteceu no Hospital São Julião, localizado na região norte da Capital, e teve como objetivo identificar e corrigir precocemente dificuldades visuais que podem impactar diretamente o aprendizado das crianças.

Os alunos participaram de exames oftalmológicos completos e foram encaminhados à Asoft (Associação Sul-Mato-Grossense de Oftalmologia), que realizou o atendimento no próprio local e ficará responsável pela confecção dos óculos, que serão entregues diretamente pelas escolas.

O projeto começou com uma oficina voltada aos professores das escolas participantes, capacitando-os a observar sinais de possíveis problemas de visão entre os alunos. A partir dessa triagem inicial, mais de mil crianças de 18 escolas municipais foram avaliadas, resultando neste primeiro mutirão.

O mutirão foi coordenado pelo Dr. Marcos Piccinin, coordenador do Serviço de Oftalmologia do Hospital São Julião. Ele esteve à frente de uma equipe formada por 20 médicos residentes e 5 estagiários de medicina da Uniderp, que realizaram os atendimentos ao longo da manhã.

A iniciativa foi intermediada pelo vereador Dr. Lívio junto à Secretaria Municipal de Educação. Ao todo, mais de 50 pessoas estiveram envolvidas na realização do mutirão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fumacê circula em 20 bairros hoje
Saúde
Fumacê percorre seis bairros de Campo Grande nesta segunda; confira
Profissionais da medicina em protesto -
Saúde
Sem salário há cinco meses, médicos protestam na Santa Casa de Campo Grande
Expedição leva 800 atendimentos à fazenda de Manoel de Barros
Saúde
Expedição leva 800 atendimentos à fazenda de Manoel de Barros
Hospital Regional faz ação com "toucas malucas" para humanizar internação na UTI Neonatal
Saúde
Hospital Regional faz ação com "toucas malucas" para humanizar internação na UTI Neonatal
Metanol segue fazendo vítimas
Saúde
Mato Grosso do Sul investiga possível morte por intoxicação de metanol
Fumacê na Capital
Saúde
Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta sexta-feira
Exames acontecerão no dia 30
Saúde
No 'Outubro Rosa', Hospital Universitário oferece mamografias gratuitas
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Saúde
Mais de 500 crianças aguardam ecocardiograma; promotora da Capital abre investigação
Mato Grosso do Sul lidera número de exames laboratoriais para arboviroses no país em 2025
Saúde
Mato Grosso do Sul lidera número de exames laboratoriais para arboviroses no país em 2025
Gerson Claro reforça compromisso com diálogo e valorização da Educação em MS
Política
Gerson Claro reforça compromisso com diálogo e valorização da Educação em MS

Mais Lidas

Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Imagem ilustrativa
Geral
Condomínios de Campo Grande vivem clima eleitoral com chapas, campanhas e planos de gestão
Polícia isolou o local da cena do possível crime
Polícia
Casal é assassinado com vários golpes de faca em casa no Jardim Colibri
Kayk foi morto a facadas
Polícia
Jovem é assassinado a facadas e polícia recolhe corpo durante velório em Amambai