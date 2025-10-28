Ação inédita atende alunos com dificuldades de visão no São Julião

Uma ação inédita de saúde ocular atendeu 124 alunos da rede pública municipal de educação de Campo Grande no último final de semana. O mutirão aconteceu no Hospital São Julião, localizado na região norte da Capital, e teve como objetivo identificar e corrigir precocemente dificuldades visuais que podem impactar diretamente o aprendizado das crianças.

Os alunos participaram de exames oftalmológicos completos e foram encaminhados à Asoft (Associação Sul-Mato-Grossense de Oftalmologia), que realizou o atendimento no próprio local e ficará responsável pela confecção dos óculos, que serão entregues diretamente pelas escolas.

O projeto começou com uma oficina voltada aos professores das escolas participantes, capacitando-os a observar sinais de possíveis problemas de visão entre os alunos. A partir dessa triagem inicial, mais de mil crianças de 18 escolas municipais foram avaliadas, resultando neste primeiro mutirão.

O mutirão foi coordenado pelo Dr. Marcos Piccinin, coordenador do Serviço de Oftalmologia do Hospital São Julião. Ele esteve à frente de uma equipe formada por 20 médicos residentes e 5 estagiários de medicina da Uniderp, que realizaram os atendimentos ao longo da manhã.

A iniciativa foi intermediada pelo vereador Dr. Lívio junto à Secretaria Municipal de Educação. Ao todo, mais de 50 pessoas estiveram envolvidas na realização do mutirão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também