Agendamento gratuito de exame de mamografia encerra hoje na Capital

O agendamento gratuito de exame de mamografia encerra nesta quinta-feira (6) na Capital. São mais de 100 vagas disponíveis para mulheres com idades entre 40 e 69 anos, o cadastro deve ser feito pelo telefone ou presencialmente na Clínica Escola Integrada até às 17h de hoje.

O exame será realizada pelo Hospital de Amor na Cidade Universitária, o coordenador da Clínica Escola Integrada, Ramon Penha, pontua que o câncer de mama acomete mulheres do mundo inteiro e é necessário fazer a prevenção e o acompanhamento contínuo.

“No Brasil, o câncer de mama é a primeira causa de mortes por câncer, a incidência é muito alta. O exame realizado pela unidade móvel do Hospital do Amor usualmente tem uma fila muito grande, então nós temos aqui a oportunidade de atender gratuitamente mulheres tanto da comunidade interna da universidade quanto externa, que se enquadrem na faixa etária. Temos ainda 120 vagas disponíveis para serem preenchidas para os exames nos dias 10 e 14 de abril”.

O resultado do exame será encaminhado para o endereço do comprovante de residência apresentado na hora do cadastro. “O resultado será encaminhado diretamente para o domicílio da mulher. Caso tenha alguma alteração, o Hospital do Amor fará o contato com essa mulher e ele se responsabilizará pela continuidade do acompanhamento dela”.

A unidade móvel estará no estacionamento da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, próximo ao Espaço Conviva, com atendimentos das 7h às 17h nos dias 10 a 14 de abril.

