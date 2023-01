Américas concentram maioria das mortes por Covid, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou nesta quarta-feira (11) que, somente na primeira semana de janeiro deste ano, a Organização Mundial da Saúde confirmou cerca de 11,5 mil mortes por Covid em todo o mundo, com maioria dos óbitos ocorrendo nas Américas.

Do total de mortes relatadas à OMS na primeira semana de 2023, 40% ocorreram nas Américas, 30% na Europa e 30% na região do Pacífico Ocidental.

Tedros lembrou que, desde fevereiro de 2022, quando o mundo sofreu os primeiros impactos consideráveis com a variante Ômicron da Covid, o número de mortes semanais caiu aproximadamente 90%, porém, desde setembro, aproximadamente 10 mil a 14 mil pessoas morrem semanalmente pela doença.

“Continuamos a pedir a todos os países que se concentrem na vacinação total dos grupos de maior risco, especialmente os idosos. E continuamos a pedir a todas as pessoas que tomem as precauções apropriadas quando necessário para proteger a si e aos outros”, pediu Ghebreyesus.

