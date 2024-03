Antes de morrer com dengue, criança passou por várias unidades de saúde de Dourados

A vitíma mais recente em Mato Grosso do Sul em decorrência da dengue, foi uma criança de 7 anos e, segundo informações ela não teria se vacinado contra a doença. Residente de Dourados, essa é a segunda morte pela doença no município, em 2024.

Conforme boletim epidemiológico, o início dos sintomas ocorreu no dia 19 de janeiro e a morte no dia 29 do mesmo mês. A morte estava em investigação, e só foi divulgada no boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde) nessa quarta-feira (27).

De acordo ainda com o boletim, a criança não possuía comorbidades, mas apresentou dores musculares, febre, vômitos e dor de garganta. Ela teria passado por atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e depois ficado em tratamento domiciliar com antibióticos. Segundo informações do portal Dourados News, a criança não teria apresentado melhoras no quadro, e a família decidiu procurar atendimento em uma unidade hospitalar privada, onde houve internação. Posteriormente, ela precisou ser encaminhada para o Hospital Universitário. Mesmo diante de acompanhamento médico, a vítima não resistiu.

Média incidência

Em todo o Mato Grosso do Sul são 3.763 casos confirmados da doença e 11.048 em investigação. Além de seis mortes confirmadas e 11 ainda investigados.

O número de cidades com alta incidência figura para 44. Entre os municípios que mais registraram casos confirmados recentemente estão Mundo Novo (51), Itaquiraí (20), Japorã (06) e Aral Moreira (05).

