Anvisa aprova novo produto para diagnóstico da febre maculosa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (3), um novo produto para o diagnóstico da febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato-estrela e que registrou uma alta de casos neste ano.

Produzido pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), o IBMP Biomol Rickettsiose é o segundo teste desse tipo a ser registrado no Brasil, e utiliza a técnica de PCR, que permite a detecção do material genético de bactérias do gênero Rickettsia rickettsii, causadora da doença.

"O teste é qualitativo, ou seja, aponta a presença ou ausência de cada alvo molecular na amostra biológica. O teste deve ser realizado por profissionais da área de saúde com conhecimento específico em biologia molecular, utilizando como amostra DNA total extraído de amostras de sangue, soro ou coágulo de pacientes", explicou a Anvisa em nota.

Segundo o órgão, o teste facilitará um diagnóstico correto, já que maioria das doenças transmitidas por carrapatos apresentam sintomas parecidos.

