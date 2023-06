Anvisa aprova o primeiro registro definitivo de vacina bivalente contra a Covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (26), o primeiro registro definitivo de uma vacina bivalente contra a Covid, no caso, a Spikevax, fabricada pela Moderna.

Esta é a primeira aprovação de um registro definitivo desse tipo de imunizante no Brasil, que combate não só a cepa original da Covid, como a variante Ômicron, considerada como a dominante atualmente.

“O registro definitivo da Spikevax bivalente representa um avanço para proteger a saúde da população. A nova vacina poderá ser incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) futuramente”, informou a Anvisa em nota.

A aprovação de um registro definitivo não deve ser confundida com as aprovações de uso temporário e emergencial, que ocorreram com outras vacinas cujo os estudos ainda estão em andamento.

