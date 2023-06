Anvisa aprova registro de medicamento injetável que previne infecção por HIV

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do medicamento Apretude (cabotegravir), indicado na prevenção do contágio pelo vírus HIV, nas formas farmacêuticas comprimido e suspensão injetável.

Segundo a agência, o cabotegravir é um antirretroviral da classe dos inibidores da enzima integrase, o que impede a inserção do DNA viral do HIV no DNA humano, essencialmente impedindo que o vírus entre nas células do corpo e se reproduza.

O cabotegravir injetável, administrado a cada dois meses, é uma alternativa para quem tem dificuldade de aderir ao uso da PrEP oral e diária.

Já o medicamento em sua forma oral é indicado para avaliar a tolerabilidade ao cabotegravir, ou seja, a capacidade do indivíduo de suportar os efeitos do medicamento antes da administração do formato injetável, ou como forma de PrEP para quem perdeu a dose programa do medicamento injetável.

