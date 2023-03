Anvisa aprova vacina contra a dengue que pode ser aplicada em soronegativos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quinta-feira (2) a vacina Qdenga, desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda, que pode ser aplicado sem a necessidade que a pessoa tenha sido contaminada anteriormente, como outros imunizantes.

O imunizante utiliza o sorotipo 2 do vírus vivo e atenuado e funciona contra todos os quatro tipos da doença. Ele é indicado para pessoas entre 4 e 60 anos de idade e necessita de duas doses, aplicadas com um intervalo de três meses entre elas, para garantir imunidade.

A diretora da Takeda no Brasil, Vivian Kiran Lee, enfatizou a importância de uma vacina do tipo no combate à dengue.

“A aprovação de uma vacina segura e eficaz que não exija testes sanguíneos pré-vacinação é importante para ajudar a reduzir barreiras potencialmente críticas ao acesso e à administração da vacina em larga escala para a população brasileira. Acreditamos que o imunizante, juntamente com os métodos de controle do vetor, tem potencial para se tornar um importante pilar do Programa Nacional de Combate à Dengue, beneficiando a população exposta elegível à vacinação e ajudando a reduzir seu ônus sobre o sistema de saúde”, afirmou.

Para comprovar a eficácia e a segurança da vacina, foram realizados testes em 28 mil crianças e adultos, além do monitoramento de dados clínicos dos voluntários por quatro anos e meio.

O estudo mostrou que o imunizante foi capaz de prevenir a dengue sintomática em 80,2% dos casos no primeiro ano após a vacinação nos voluntários dos testes, e conseguiu evitar hospitalização em 90,4% dos casos nos 18 primeiros meses após a vacinação.

