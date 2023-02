Anvisa determina recolhimento de mais pomadas modeladoras; confira lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de dezenas de pomadas usadas para modelar e tranças cabelos de cinco marcas diferentes, todos contendo substância tóxica responsável por efeitos adversos graves.

Desde a sexta-feira (10), a comercialização de todos os produtos do tipo está proibida em todo o território brasileiro após a suspeita que casos de lesões oculares, como como ardência e cegueira temporária, estariam relacionadas ao uso desse tipo de produto.

Confira a lista dos produtos que tiveram a venda suspensa:

New Concept Indústria e Comércio de Cosméticos: Pomada Modeladora: Pomada Modeladora Brilho Cavalera; Pomada Finalizadora Barber Shop Black Fix; Pomada Barber Shop Efeito Teia Black Fix;

Viver Indústria e Comércio de Cosméticos: Pomada Modeladora – Hboni Cosméticos;Pomada – Bragi For Men ;Pomada Manteiga – Bragi For Men;

Binno – Indústria e Comércio: Pomada Modeladora Perolado Rana Professional;Pomada Modeladora Uva Rana Professional ;Pomada Modeladora Morango Rana Professional ;Pomada Modeladora Matte Tocton Cosméticos ;Pomada Modeladora Matte Rana Professional ;Pomada Modeladora Kids Rana Professional ;Pomada Modeladora Incolor Tcton Cosméticos ;Pomada Modeladora Incolor Rana Professional ;Pomada Modeladora Fixadora Incolor Veteran For Men ;Pomada Modeladora Black Rana Professional ;Pomada Em Pó Dust Hair Veteran For Men ;Pomada Modeladora Yellow Tocton Cosméticos ;

Almeida Indústria e Comércio de Cosméticos: Pomada Modeladora 4k Ms Hair ;Pomada Modeladora Black Ms Hair ;Pomada Modeladora Ms Hair Incolor ;Pomada Teia Ms Hair ;Pomada Modeladora Black Club Barber ;Pomada Modeladora Extra Forte Club Barber ;Pomada Modeladora Matte Club Barber ;Pomada Modeladora Matte Freestyle ;Pomada Modeladora Black Maximus ;Pomada Perola Oficina Hair ;Pomada Modeladora Kings Tranças ;Ms Hair Pomada Modeladora ;Pomada Modeladora Perolizada Freestyle ;Pomada Modeladora Extra Forte Freestyle; Pomada Modeladora Premium Freestyle ;Pomada Modeladora Orange Filder Cut ;Pomada Modeladora Filder Cut Teia ;Pomada Modeladora Black Filder Cut ;Pomada Matte Efeito – Filder Cut ;Pomada Modeladora Caramelo Oficina Hair ;Pomada Perola Liga Forte ;Pomada Perola Modeladora – Liga Forte ;Pomada Modeladora Kings ;Pomada Perolizada – Whitebull0; Pomada Perolizada – Kings; Pomada Modeladora – Whitebull; Pomada Modeladora Filder Cut For Man.

SL Indústria e Comércio: Pomada Modeladora Tradicional – Alfa Look’s For Men.

A lista, divulgada pelo portal UOL, se trata de produtos suspensos e que são alvos de uma investigação entre a agência e órgãos de Vigilância Sanitária estaduais sobre relatos de pacientes após reações adversas.

