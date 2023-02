Anvisa proíbe circulação de pomadas de cabelo que causam efeitos adversos graves

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) atualizou, nesta terça-feira (31), as medidas de fiscalização referentes às pomadas modeladoras de cabelo causadoras de efeitos adversos graves, como queimaduras nos olhos e até mesmo cegueira temporária.

No total, mais de 80 produtos foram alvos da ação da agência, que recomenda que, caso se esteja fazendo uso de um produto proibido ou que tenha apresente efeitos adversos, seja interrompido de imediato o uso da pomada.

Em caso de dúvida sobre algum produto, deve-se consultar o site da Anvisa para checar se o produto em questão tem autorização do órgão.

Além disso, a agência recomenda que, ao se usar qualquer tipo de produto, seja pomada para cabelo ou não, é necessário conferir as orientações de uso no rótulo, lavar as mãos após a aplicação da pomada, não utilizar o produto fora da validade e caso haja alteração de cheiro, cor ou consistência.

