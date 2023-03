No quadro Saúde e Bem Estar, com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (9), o Dr. Ronaldo Queiroz, penumologista com especialização e MBA, fala sobre a síndrome Pós-Covid, vacina e complicações no sistema respiratório.

Em caso de dúvidas sobre o tema o telespectador pode participar e enviar sua pergunta pelo Facebook do JD1Notícias.com . Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também