Aplicação da vacina bivalente em idosos de 85 anos ou mais começa hoje

Para os idosos de 85 anos ou mais que tenham recebido a última dose da vacina contra a Covid-19 há pelo menos quatro meses e estejam com o esquema vacinal básico completo, a nova etapa com aplicação da vacina bivalente começa a partir da tarde desta terça-feira (14) às 13h.

“Como o número de doses é restrito, iniciamos a vacinação com o público de 85 anos ou mais, e, conforme recebemos mais doses, outros públicos serão abertos”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Estima-se que cerca de 61 mil pessoas façam parte deste público da primeira fase da aplicação da vacina que estará disponível a partir do período da tarde, para que seja feito o abastecimento dos locais de vacinação, contudo, a partir de amanhã (15), a dose será aplicada durante o dia todo.

Onde encontrar a vacina?

Horário de vacinação – 7h30 às 11h e 13h às 16h45

Bandeira

USF Moreninhas

Centro

UBS 26 de Agosto

Prosa

USF Noroeste

Imbirussu

UBS Silvia Regina

USF Aero Itália

Lagoa

UBS Caiçara

USF Santa Emília

Segredo

USF São Francisco

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

USF Paulo Coelho

