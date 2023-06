Após reunião, Prefeitura e São Julião fecham acordo

Após pressão e intermediação de vereadores e do presidente da Câmara Municipal, vereador Carlão, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), se comprometeu a renovar o compromisso com o Hospital São Julião, conforme adiantou o presidente da instituição Carlos Melke ao JD1 Notícias.

Segundo ele, “a reunião foi produtiva, desde que se cumpra o que foi acordado". "Com a intermediação da Câmara, saiu uma ata para que a Sesau pague o que está atrasado, libere as emendas parlamentares e faça a recontratualização das cirurgias gerais, suspensas no início do ano”.

De acordo com Melke, o São Julião realizava 150 cirurgias gerais ao mês e a Sesau restringiu a 26 e mais de mil pessoas estão na fila de espera. No entanto, após reunião, o contrato deve ser renovado retomando as operações que foram suspensas completamente em abril por falta de verba.

O presidente do São Julião informou ainda que contrato geral da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Saúde com o Hospital, que permite que o São Julião realize os serviços de saúde do Município que se encerraria amanhã, teve a renovação garantida. Todo a negociação ocorreu com o secretário Sandro Benites.

Já a dívida de pouco mais de R$ 1 milhão será paga até semana que vem. Ainda foi acertado a liberação das verbas parlamentares destinadas ao hospital. Conforme Carlos Melke, R$ 2.450 milhões em emendas já foram depositados para a Saúde, além de R$ 1 milhão do deputado federal Dagoberto Nogueira, somando mais de R$ 3 milhões que devem ser repassados ao hospital.

