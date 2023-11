Ayache reforça parceria entre poderes em inauguração da Cassems em Dourados

Redação, com informações do Dourados News

Foi inaugurado na noite dessa quinta-feira (23) o novo hospital da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), o maior da rede. A inauguração foi comemorada por Ricardo Ayache, presidente da empresa.

Durante a cerimônia de inauguração, o presidente destacou a complexidade do setor da saúde, algo que ele classificou como desafiador. Para ele, a inauguração mostra o esforço da rede de colaboradores e apoiadores, além do trabalho conjunto entre os poderes constituídos.

“É um setor absolutamente complexo e de demandas intermináveis. E nós conseguimos, através desses princípios de gestão, construir o maior plano de saúde de Estado, a 16ª maior do país, e isso é resultado de trabalho coletivo, com os servidores públicos, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, os poderes constituídos. Essa é uma grande referência para quem deseja construir um futuro melhor à população”, afirmou.

Ayache ainda afirmou que, a partir deste final de semana, o complexo já começa a atender seus conveniados.

Estiveram presentes na solenidade autoridades municipais e estaduais, além de representantes de entidades de classe e convidados em geral.

O governador Eduardo Riedel lembrou do aporte de R$ 60 milhões feito pelo Estado à Cassems no final de agosto deste ano. Na época, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou o apoio às finanças da Caixa de Assistência com apenas cinco votos contrários.

“O que nós vimos acontecer nesse Estado nos últimos 10 anos, com essas mudanças estruturais, podemos dizer que estamos em outro patamar da saúde. A começar pela própria regionalização, que ela vai se concretizando e se solidificando. É só olhar no Hospital da Cassems”, afirmou o govenador.

Riedel ainda ressaltou que “ao participamos de uma discussão como teve esse ano e o governo toma uma decisão, madura como foi, discutida na Assembleia, com algumas pessoas questionando o motivo de ajudar a Cassems e não estruturar tantas outras ações, a resposta é ‘de pronto’: pelo que já entregou e pela estratégia que a Cassems tem para o Mato Grosso do Sul. Seria um absurdo não apoiá-la num momento difícil”.

Durante o discurso, o governador lembrou das dificuldades que o gestor público tem com a saúde pública. “Saúde é o maior desafio do gestor público. Ela implica uma gestão tripartite, recursos e atuação compartilhados. Temos que olhar essa complexidade”, afirmou.

Novo Hospital da Cassems

O novo centro hospitalar conta com mais de 13.500m² de área construída, com 163 leitos distribuídos entre 30 de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), 49 de Clínica Médica, 44 usados para Clínica Cirúrgica, 20 leitos de Oncologia, 10 de Pediatria e 10 leitos de Day Clínica.

A estrutura conta com sete salas cirúrgicas, Pronto-Atendimento, Centros de Diagnóstico, Infusão e Hemodiálise e mais de 18 especialidades médicas.

Deixe seu Comentário

Leia Também