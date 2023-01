Baldes, pneus e tambores ainda lideram ranking de maior foco da dengue na Capital

Baldes, pneus e tambores estão entre os objetos onde o maior número de focos do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya foram encontrados, de acordo com o mais recente Levantamento Rápido de Infestação (LiRaa) realizado pela Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande.

Conforme o relatório, foram identificados 392 focos do Aedes aegypti em materiais inservíveis, ou seja, passíveis de descarte, e em locais de uso comum e contínuo, mas que por não receberem os devidos cuidados, se tornam potenciais criadouros do mosquito.

O balde doméstico (recipiente plástico) apareceu em primeiro do ranking de predominância, superando os pneus, que até então eram tidos como vilões. Durante as vistorias dos agentes, foram encontrados 66 focos nestes locais, o que representa 16.84% da parcela total de focos.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Sandro Benites, destaca que os dados servem de alerta para que a população fique atenta e faça o descarte correto destes materiais, diminuindo assim os riscos de contrair as doenças transmitidas pelo mosquito.

“É necessário que a população faça a sua parte. É preciso que faça o descarte adequado destes objetos e evitem deixar recipientes, como piscinas e caixas d`água abertas e sem a devida vedação”, diz.

A lista de criadouros em potencial segue com pneus, com predominância de 13.52% dos focos, seguidos de: tambor (9.18%); pote (8.42%); caixa d’agua (7.65%); vaso de planta (5.87%); prato de planta (4.08%); piscina (3.83%), lata (3.32%), entre outros. Confira a relação completa clicando aqui.

Mosquito Zero

Desde novembro do ano passado, a Sesau tem intensificado as ações de combate ao mosquito, através da realização da campanha "Operação Mosquito Zero", que vai percorrer as sete regiões urbanas do Município, com ações de vistoria, manejo e orientação. A campanha chegou nesta semana a sua quarta etapa na região do Prosa. A previsão é de que as ações sejam realizadas até o fim do mês de fevereiro

Do dia 01 a 19 de janeiro foram notificados 162 casos de dengue em Campo Grande. Em todo o ano passado, foram confirmados 8.234 casos confirmados e sete óbitos provocados pela doença.

