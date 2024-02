BCG é ineficaz em casos de tuberculose em adultos, aponta pesquisa

Pesquisa feita pela Fiocruz no Brasil, e publicada pela revista britânica The Lancet – Infectious Diseases hoje (27), diz que a vacina BCG, aplicada tradicionalmente em crianças até cinco anos para preveni-las da forma grave da Myconbacterium tuberculosis, é ineficaz quando aplicada em pessoas adultas, ou seja a revacinação.

Além disso, conforme o passar dos anos, a imunização gerada pela vacina é reduzida, tornando-se incerta quando a pessoa se torna adulta.

A pesquisa avaliou a revacinação da BCG para prevenção da tuberculose em trabalhadores da área da saúde. Foi planejado e conduzido pelos pesquisadores da Fiocruz Julio Croda, Margareth Dalcolmo e Marcus Lacerda, e realizada nas cidades de Campo Grande/MS, Rio de Janeiro/RJ e Manaus/AM. Os estudiosos ressaltam a importância de desenvolver novas vacinas para prevenir a doença.

O estudo faz parte do ensaio clínico randomizado maior de vacinação com BCG, que objetiva avaliar a eficácia da vacina em trabalhadores da saúde contra a Covid-19, conhecido como Brace.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também