Bloquinho dos Vacinados: fim de semana tem vacinação em Shopping da Capital

Neste sábado (18) e domingo (19), é dia de vacinação contra covid no Shopping Norte Sul Plaza, na Capital. O foco dessa ação é para pessoas a partir de 6 meses se vacinarem contra a doença. Estarão disponíveis as vacinas:

Coronavac;

Aztrazeneca;

Pfizer (adulto, pediátrica, baby e bivalente);

No sábado (18/02)

10h às 18h;

Ao lado da nova loja Cravo e Canela.

Domingo (19/02)

12h às 19h

Ao lado da nova loja Cravo e Canela

Lembrando que é obrigatório levar:

-caderneta de vacinação;

-cartão do SUS;

-documento de identificação (RG ou Certidão de Nascimento para crianças);

O atendimento será por ordem de chegada e haverá presença do Zé Gotinha para encontrar as crianças nesse Carnaval. Não fique de fora dessa, vacine!

