Boletim mostra mais de 600 novos casos e mais três mortes por covid em MS

Boletim epidemiológico publicado nesta terça-feira (11) mostra mais 619 casos confirmados de Covid e também confirma a morte de outras três pessoas em decorrência da doença. Com isso, Mato Grosso do Sul soma desde o início da pandemia, 615.104 registros de coronavírus e 11.080 óbitos.

De acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde), as vítimas mais recentes são de Campo Grande – duas delas de 88 e 47 anos – e uma de São Gabriel do Oeste, de 58 anos. Todas possuíam comorbidades relatadas.

Ainda segundo o boletim, a letalidade de 2023 já supera os índices de 2022. De janeiro até o início de julho são 21.895 casos confirmados e 143 mortes – taxa de 0,7% - enquanto durante todo o ano passado os testes positivos totalizaram 212.804, com 1.184 óbitos, letalidade de 0,6%.

