Bosque dos Ipês recebe a carreta do Hospital de Amor neste mês de janeiro

A Carreta do Hospital de Amor, estará estacionada no Shopping Bosque dos Ipês realizando mamografia gratuitamente em mulheres acima de 40 anos.

Os atendimentos ocorrerão nos dias 29,30 e 31 de janeiro. Para ser atendida é necessário fazer o pré-agendamento pelo link , e não se esquecer dos documentos no dia do exame: CPF, RG, Cartão do SUS e Comprovante de Residência.

Pré-cadastro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw1VStIYXs6g_eYaLISF1fk2x-6ko9wZff_wdrWoWhd3WDfA/viewform?usp=header ou acesse o link da bio.

Dentre outros pré-requisitos a serem cumpridos, a mulher não pode ter realizado exame no período menor de 1 ano. Ter entre 40 e 69 anos. Vale lembrar que entre 40 e 49 é necessário realizar o exame anualmente e a cada dois anos para pessoas de idade entre 50 e 69 anos.

