Brasil recebe 50 mil doses de antiviral contra a Covid

O Ministério da Saúde recebeu, nesta quinta-feira (19), o segundo lote com 50 mil doses do antiviral produzido pela Pfizer contra a Covid, formado pelos comprimidos nirmatrelvir e ritonavir.

Segundo a pasta, a distribuição do medicamento só será feita após a solicitação dos estados e Distrito Federal. O primeiro lote, de também 50 mil antivirais, foi recebido ainda no ano passado e já foi distribuído.

Apesar de ser o primeiro tratamento contra Covid incorporado ao SUS para pacientes com 18 anos de idade ou mais, com sintomas leves ou moderados e risco alto de complicações, a pasta alerta que o medicamento não previne a doença, e orienta a população a se vacinar.

“O Ministério da Saúde reforça que o medicamento não previne a doença e a melhor forma de evitá-la é por meio da vacinação, inclusive com as doses de reforço. Procure a unidade de saúde mais próxima e complemente a imunização”, alertou o ministério.

