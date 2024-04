Brasil ultrapassa as mil mortes por dengue em 2024

Dados do Painel de Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizado nesta quarta-feira (3), mostram que o Brasil ultrapassou a marca dos mil óbitos por dengue em 2024, um dos maiores números já registrados desde o início da série histórica.

Com 1.020 mortes, o número demonstra preocupação, já que esse é o terceiro maior número de óbitos desde 2000. O recorde de óbitos ocorreu em 2023, quando foram registradas 1.094 mortes pela doença no ano, com 2022 aparecendo em segunda posição, com 1.053 óbitos.

Em relação ao mesmo período do ano passado, o Brasil tinha 388 mortes. O número de casos também viu uma disparada, passando de 589.294 casos registrados nas primeiras trezes semanas de 2023 para 2.671.332 casos em 2024.

Por conta dos altos números, as unidades da federação do Acre, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Amapá, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal decretaram estado de emergência por causa da dengue.

