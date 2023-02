Campanha "Folião Vacinado" é prorrogada até terça-feira no Shopping Norte Sul

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) prorrogou até essa terça-feira (21), a campanha de vacinação “Folião Vacinado” no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. O local foi instalado para vacinar o público acima de seis meses de idade contra a covid-19, conforme calendário vacinal.

Estão disponíveis as vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer - esta nas versões adulta, pediátrica, baby e bivalente. Hoje (20), o local funciona atá às18h, dentro do centro de compras. Já amanhã, será das 12h às 19h.

Para receber o imunizante, basta levar a caderneta de vacinação, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e documento de identificação, como RG (Registro Geral) ou Certidão de Nascimento. O atendimento será por ordem de chegada.

