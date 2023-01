Campo Grande é a 3ª cidade do Centro-Oeste com a maior oferta de auriculoterapia

Realizado pelo Blog PICs na Pauta, o relatório de monitoramento da Auriculoterapia no SUS edição janeiro 2023, mostra Campo Grande como a 3ª cidade do Centro-Oeste e a 14ª do país com maior oferta de auriculoterapia no SUS.

Os dados foram coletados dos sistemas do Ministério da Saúde de dezembro de 2021 a novembro de 2022.

Conforme a publicação, os municípios foram organizados por ordem de grandeza do maior para o menor referente ao total de sessões de Auriculoterapia ofertados somando a oferta na Atenção Básica com a Média de Alta complexidade. Ao todo, foram apresentados dados de 1.445 cidades de todo o país.

Na região Centro-Oeste, Campo Grande fica atrás somente das cidades de Brasília (7ª) e Cuiabá (13ª). No período em que os dados foram coletados a capital Sul-mato-grossense ofertou 7.477 procedimentos em auriculoterapia, sendo mais de 90% na Atenção Básica.

A auriculoterapia é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa, que pode tratar disfunções físicas, mentais e emocionais por meio da estimulação em pontos específicos da orelha.

Na Atenção Básica, a prática tem sido usada em abordagens individuais, como em coletivas, além de auxiliar no tratamento de pessoas que desejam abandonar o vício do tabaco.

Atualmente, a auriculoterapia está inserida em 46 unidades básicas e de saúde família do Município. A Rede conta com 66 profissionais do NASF que foram capacitados ao longo dos anos para realizar a prática. Os atendimentos acontecem de maneira programada.

