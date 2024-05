Campo Grande já registrou mais de 14 mil casos de Síndrome Gripal

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) alertou, nesta sexta-feira (24), que Campo Grande já registrou, desde janeiro, 14.037 casos de síndrome gripal (SG). São utilizados como parâmetros para os profissionais de saúde a presença de sintomas como tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça e febre.

A SG é um conjunto de sinais e sintomas, e pode ser causada por vários patógenos, como o vírus da Covid, os vírus da influenza A e B e o Vírus Sindical Respiratório (VSR), podendo evoluir, em casos mais graves, para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Na Capital, os casos registrados de SRAG já chegam em 1.459, com 234 sendo confirmados como causados pelo VSR, 181 pela influenza A e 172 casos em decorrência de infecção pelo vírus causador da Covid.

A pasta de Saúde da Capital alerta a população para a importância da vacinação para o combate da SG e SRAG. Imunizantes contra os vírus da influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B (victória), além da vacinação contra a Covid, podem impedir quadros dessas síndromes.

Caso deseje se imunizar, você confere os imunizantes disponíveis, endereços e horários no site oficial da Sesau.

