Campo Grande passa dos 30 mil casos de coronavírus

O Estado de Mato Grosso do Sul, registrou mais 233 casos de coronavírus nas últimas 24h, conforme o o boletim epidemiológico desta segunda-feira (28), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Do total de novos casos, as três cidades que mais tiveram foram Campo Grande com 122, Dourados com 17 e Três Lagoas com 16 casos. Vale lembrar, segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, que os números seguem os dados obtidos no final de semana, quando as equipes de saúde dos municípios estão nos dias de folga, por isso os casos tendem a serem menores. (Veja no anexo ao fim da matéria, as cidades que tiveram novos casos).



Também foram registradas 15 mortes em todo o estado, que já totaliza 1.278 mil óbitos causados pela doença. Em Campo Grande, 6 pessoas morreram nas últimas 24h, 4 foram em Aquidauana, 2 em Três Lagoas e Dourados, Miranda e São Gabriel do Oeste tiveram um óbito. Veja o quadro de vítimas.



A taxa de média móvel de óbitos subiu apesar dos baixos números de casos confirmados e chega a 613,1 por dia, enquanto a taxa de letalidade, também aumentou e de 1,8%, passou para 1,9%, registrando a média de 14,1 mortes por dia devido a doença.



Com os novos números, Mato Grosso do Sul chega a 68.325 mil casos confirmados, dos quais 60.606 já estão recuperados.



A capital sozinha já registrou 30.096 mil casos da doença e lidera a lista de infecções, seguido por Dourados com 7.159 mil, Corumbá com 4.011 e Três Lagoas com 2.073 mil casos.

Veja a lista de casos por município nas últimas 24h.

