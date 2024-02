Capital inicia vacinação contra dengue neste domingo

A prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), dá início neste domingo (11) a vacinação contra a dengue na Capital. Podem tomar a primeira dose do imunizante, crianças de 10 a 11 anos.

Com 24.639 doses da vacina, a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, explicou que a estratégia adotada pela Capital para imunizar as crianças contra a dengue será de levar o imunizante até áreas de maior vulnerabilidade.

“Diante do número limitado de doses, nós optamos por disponibilizar a vacina às crianças de regiões que estão com índice alto de dengue. À medida em que novas doses forem sendo enviadas ao município, nós iremos ampliar para as demais regiões”, detalhou.

Crianças de 10 e 11 anos podem estar se vacinando neste domingo, até às 17h, nas seguintes unidades:

Unidade de Saúde da Família (USF) Noroeste

Unidade Básica de Saúde (UBS) Dona Neta

