Capital passa a integrar Consórcio Nacional de Vacinas com Adriane Lopes na diretoria

Nesta semana ocorreu a eleição do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar), que escolheu a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, como 2ª vice-presidente até dezembro de 2026, do maior consórcio público de saúde do país. O prefeito de Campinas/SP, Dário Saadi, foi eleito presidente.

O Conectar, uma iniciativa da Frente Nacional de Prefeitos, visa fortalecer a cooperação entre os entes federativos, facilitando o acesso dos municípios a medicamentos, vacinas, insumos, equipamentos e serviços de saúde. Com isso, a parceria possibilita uma gestão pública mais eficiente e com custos mais baixos para os municípios.

“Para Campo Grande, é muito importante participar do Consórcio Conectar. Como 2ª vice-presidente, vamos trabalhar em conjunto e continuar buscando alternativas para a compra conjunta de medicamentos, equipamentos e insumos para a Saúde. Com o Conectar, podemos obter uma economia de 40% nos preços dos itens, devido à quantidade de materiais hospitalares adquiridos. Isso reduz os gastos do Poder Público e impacta diretamente as contas do município, permitindo reinvestimentos em outras áreas”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Também foram eleitos para a diretoria, o prefeito de Vitória/ES, Lorenzo Pazolini, como 1º vice-presidente, e os prefeitos de Caruaru/PE, Rodrigo Pinheiro, de Hortolândia/SP, Zezé Gomes, e de Vinhedo/SP, Dr. Dario, que integrarão o conselho fiscal.

Adriane é presidente do Comitê Gestor dos Municípios da Rota Bioceânica, uma rede que engloba 24 cidades de quatro países. Também ocupa a vice-presidência da Comissão de Desenvolvimento Social da Frente Nacional de Prefeitos e Prefeitas.



Neste ano, foi reeleita presidente do Consórcio Central MS, que reúne os municípios de Campo Grande, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Terenos e Jaraguari. Sob sua liderança, Campo Grande foi reconhecida nacional e internacionalmente por sua eficiência, transparência e sustentabilidade, conquistando prêmios como o 2º lugar no Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, o 11º Prêmio Latam Digital, pela implementação de soluções de inteligência artificial no combate à corrupção, e o título de “Tree City of the World” pela quinta vez consecutiva, concedido pela Arbor Day Foundation e pela FAO/ONU.

