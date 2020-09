MS registra 1.023 mil casos de coronavírus em 24h; 514 foram na capital

Os casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, aumentaram em 1.023 mil em 24h, conforme boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (18), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Sendo assim, Estado já chega a 62.817 mil confirmações da doença.

O número alarmante aponta ainda que por dia, a média de casos no Estado é de 644,71, e desses 16,14 são de óbitos.

Ao todo, 51 municípios registraram casos novos, sendo 514 em Campo Grande, 123 em Corumbá, 51 em Dourados e 32 em Três Lagoas. As cidades citadas tiveram os maiores números de infecções confirmadas nas últimas 24h. (veja os números completos no anexo ao final do texto).



O número de óbitos já chega a 1.148 no Estado, com 15 novas mortes registradas hoje, das quais 7 são de Campo Grande, e outras em Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Brasilândia, Corumbá, Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã e Rio Brilhante, sendo uma em cada cidade.

Dos 62.817 mil casos confirmados, 55.553 mil já estão recuperados, enquanto 485 estão internados, sendo 134 em leitos privados e 353 em leitos públicos.



Com a ocupação de leitos, Campo Grande está na faixa laranja de ocupação global, com 72% de leitos ocupados, perigo também registrado em Corumbá, que já marca 70% de ocupação, e são dois dos municípios com o maior número de casos da doença.



Das cinco cidades com maior número de infectados, Campo Grande já registrou, 27.790 mil casos, na frente de Dourados que possui, 6.662 casos, seguido por Corumbá com 3.614. Sidrolândia tem 1.952 e Aquidauana resgitrou 1.806.

Deixe seu Comentário

Leia Também